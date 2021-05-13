13 Мая 2021
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кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Названа причиной вспышки кишечной инфекции в Кирове

В "Водоканале" Кирова заявили о найденных в водопроводной воде РНК-вирусах.

Там жителей Нововятского микрорайона города предупредили, что нельзя пить и использовать для приготовления пищи водопроводную воду. Холодное водоснабжение пришлось отключить для проведения дезинфекции водопровода. Работы завершатся к утру 13 мая.

Ранее были госпитализированы 22 ребенка с признаками вирусной кишечной инфекции. По решению Роспотребнадзора по Кировской области, в двух школах микрорайона в течение двух дней обучение будет вестись дистанционно, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Карелии 60 человек обратились за медицинской помощью после вспышки острой кишечной инфекции в школе.

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Названа причиной вспышки кишечной инфекции в Кирове

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Теги: инфекция, отравление, вода



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