Названа причиной вспышки кишечной инфекции в Кирове

В "Водоканале" Кирова заявили о найденных в водопроводной воде РНК-вирусах.

Там жителей Нововятского микрорайона города предупредили, что нельзя пить и использовать для приготовления пищи водопроводную воду. Холодное водоснабжение пришлось отключить для проведения дезинфекции водопровода. Работы завершатся к утру 13 мая.

Ранее были госпитализированы 22 ребенка с признаками вирусной кишечной инфекции. По решению Роспотребнадзора по Кировской области, в двух школах микрорайона в течение двух дней обучение будет вестись дистанционно, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Карелии 60 человек обратились за медицинской помощью после вспышки острой кишечной инфекции в школе.