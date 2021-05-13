13 Мая 2021
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Экономика В России
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

В правительстве РФ оправдали рост цен на продукты: не такой высокий как в мире

Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире в целом.

Об этом сообщила заместитель председателя кабмина РФ Виктория Абрамченко, которая прокомментировала рост цен в стране на продукты питания. Она сослалась на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Так, «в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», сообщает РИА "Новости".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем.

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В правительстве РФ оправдали рост цен на продукты: не такой высокий как в мире

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Теги: правительство РФ, цены, продукты, инфляция



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