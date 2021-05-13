13 Мая 2021
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Экономика За рубежом
Шельфовые нефтегазовые проекты Вьетнама (2021) | Фото: mp.weixin.qq.com

"Роснефть" уходит со спорного шельфа, но Китай продолжает подозревать Россию в незаконной разработке своих ресурсов

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме на шельфе Южно-Китайского моря. Активы компании в регионе намерена купить "ЗН-Развитие", структура "Зарубежнефти".

Напомним, сотрудничество "Роснефти" с вьетнамскими партнёрами в 2018 г. вызвало протест Пекина, где этот участок шельфа считают своим. Представитель МИД КНР Лу Кан потребовал уважать суверенитет страны, заявив, что "никакая страна, организация, компания или индивидуальное лицо не имеют права без разрешения китайского правительства заниматься деятельностью по разведыванию или разработке ресурсов в акватории, контролируемой КНР".

Шельфовые нефтегазовые проекты Вьетнама(2021)|Фото: mp.weixin.qq.com

Тогда происходящее комментировал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что компания не консультировалась с Кремлём перед началом работ.

Сейчас китайский канал "Наньхай де ботао" ("Волны Южного моря") обращает внимание на то, что ситуация возвращается к состоянию советского времени. "Зарубежнефть" была создана в 60-е годы, а затем, в 1981 г., совместно с Вьетнамом было создано предприятие Вьетсовпетро.

Подписание советско-вьетнамского договора о добыче нефти(2021)|Фото: mp.weixin.qq.com

Всего через два года после пограничной китайско-вьетнамской войны Москва предоставила Ханою оборудование и технологии для разработки нефтегазовых ресурсов Южно-Китайского моря. Кроме того, "Зарубежнефть", в отличие от "Роснефти", не работает на китайском рынке.

Советские нефтяники помогают Вьетнаму добывать нефть, май 1984 г.(2021)|mp.weixin.qq.com

При этом, как отмечает издание, Россия не отказалась от своих интересов и энергетического сотрудничества с Вьетнамом в Южно-Китайском море, а работы на указанном шельфе называет "незаконной эксплуатацией китайских нефти и газа близ островов Наньша".

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"Роснефть" уходит со спорного шельфа, но Китай продолжает подозревать Россию в незаконной разработке своих ресурсов

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Теги: Китай, Вьетнам. нефть



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