Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей после трагедии в Казани

После трагедии в казанской гимназии №175 Минпросвещения России проведет совещание с региональными властями, на котором будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности детей и профилактики детской смертности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Межведомственное совещание намечено на 14 мая.

Ранее Министерство просвещения направило в адрес регионов письмо с рекомендациями по усилению мер безопасности в образовательных организациях. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.