В Усинске ввели режим ЧС из-за загрязнения реки нефтепродуктами

В Усинске введен режим ЧС из-за разлива нефти и попадания ее в реку Колва, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте Республики Коми. По данным властей, вечером 11 мая на поверхности реки была обнаружена радужная пленка. В настоящее время ведется работа по ликвидации ЧС в районе первого и четвертого моста.

"Источник утечки нефти, который находится в НАО, практически у границы с МО ГО "Усинск", выявлен и остановлен", - говорится в сообщении.

О ситуации проинформирован Глава Республики Коми Владимир Уйба.