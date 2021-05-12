"Казанский стрелок" арестован на два месяца

Советский районный суд Казани сегодня избрал меру пресечения казанскому стрелку. Он отправил Ильназа Галявиева под арест на два месяца, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Переквалифицировать на статью о терроризме его могут - при наличии оснований. В настоящий момент эта статья в рамках уголовного дела не рассматривается. Такое заявление сделал заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения

Напомним, 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. Их тела опознаны, похороны состоялись сегодня. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.