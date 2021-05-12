Лавров и Блинкен обсудили организацию саммита, на котором могут встретиться Путин и Байден

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном организацию встречи лидеров России и Америки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ, во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили "график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита".

Также стороны обсудили взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к РФ, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.