Мосгорсуд подтвердил победу Пригожина над Соболь

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд подтвердил победу Пригожина над Соболь

Мосгорсуд изучил вердикт Тверского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к стороннице Навального Любови Соболь и оставил его без изменений.

Напомним, на заседание Тверского районного суда, состоявшееся 10 ноября минувшего года, Любовь Соболь не посчитала нужным явиться.

Пресс-служба «Конкорда» сообщила, что ответчица не пришла и на заседание в Мосгорсуд, хотя судебный орган несколько раз пытался уведомить ее о том, что рассматривается дело. Мосгорсуд по ее просьбе изменил дату заседания, а также разрешил ей участвовать в разбирательствах в том формате, который ее устраивает. После этого было решено, что апелляцию Соболь можно рассмотреть без ее непосредственного присутствия в зале заседания.

скрин, конкорд, лп(2021)|Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

«По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения», — сообщает пресс-служба «Конкорда».

В ноябре прошлого года Тверским районным судом был удовлетворен иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд постановил, что Соболь и телеканал «Царьград» должны удалить все высказывания, порочащие Евгения Пригожина, выпустить опровержение и разместить его на сайте этого СМИ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мосгорсуд подтвердил победу Пригожина над Соболь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мосгорсуд, любовь собль, евгений пригожин, конкорд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети