Мосгорсуд подтвердил победу Пригожина над Соболь

Мосгорсуд изучил вердикт Тверского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к стороннице Навального Любови Соболь и оставил его без изменений.

Напомним, на заседание Тверского районного суда, состоявшееся 10 ноября минувшего года, Любовь Соболь не посчитала нужным явиться.

Пресс-служба «Конкорда» сообщила, что ответчица не пришла и на заседание в Мосгорсуд, хотя судебный орган несколько раз пытался уведомить ее о том, что рассматривается дело. Мосгорсуд по ее просьбе изменил дату заседания, а также разрешил ей участвовать в разбирательствах в том формате, который ее устраивает. После этого было решено, что апелляцию Соболь можно рассмотреть без ее непосредственного присутствия в зале заседания.

«По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения», — сообщает пресс-служба «Конкорда».

В ноябре прошлого года Тверским районным судом был удовлетворен иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд постановил, что Соболь и телеканал «Царьград» должны удалить все высказывания, порочащие Евгения Пригожина, выпустить опровержение и разместить его на сайте этого СМИ.