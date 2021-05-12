"Пока не будет государственной идеологии, ситуация будет повторяться": детский омбудсмен о трагедии в Казани

Причина трагедии в гимназии №175 Казани — в отсутствии государственной идеологии, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Если мы будем смотреть в корень, то мы причину обнаружим, — это абсолютное отсутствие государственной идеологии, это прописано в Конституции, поэтому, если мы отсюда плясать не будем, то будем через какое-то время подводить итоги аналогичного преступления. Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, ситуация будет повторяться", — сказала омбудсмен в выпуске Соловьев LIVE на YouTube.

По ее словам, Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, — из благополучной семьи.

"Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность платить. Более того, он не так давно съехал от родителей, ведь на что-то он жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений у молодого человека с родителями контакта не было. И как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. Они в последнее время не понимали, что с ним происходит", — добавила Волынец.

На допросе Ильназ Галявиев признался в ненависти ко всем людям, заявил, что является богом, и что у него нет ни матери, ни отца.

Напомним, 11 мая утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. Их тела опознаны, похороны состоятся сегодня. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.