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снайперская винтовка, оптический прицел, оружие (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Дуров призвал не устраивать "концлагерь" и "охоту на ведьм" из-за шутинга в Казани

Создатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров прокомментировал трагедию в казанской школе, где накануне произошел масс-шутинг. В своем канале он написал, что мониторинг сети правоохранительными органами (к которому после ЧП многие начали призывать) едва ли даст эффект, потому что психически нездоровый человек, решивший атаковать людей, может скрывать свои планы. В частности, 19-летний Ильяз Галявиев сообщил о своих намерениях только за 20 минут до убийства.

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией", - пишет Дуров.

Он отмечает: "Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики".

Дуров признает, что желание найти виноватых среди третьих лиц понятно – это эмоциональная реакция, она может распространяться и на создателей компьютерных игр, и на директоров школ. "Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь".

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Дуров призвал не устраивать "концлагерь" и "охоту на ведьм" из-за шутинга в Казани

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Теги: павел дуров, ильяз галявиев, telegram



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