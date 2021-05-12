На Ямале депутата подозревают в выращивании конопли

На Ямале в отношении депутата четвертого созыва собрания депутатов Белоярска возбуждено уголовное дело по статье незаконное изготовление наркотического средства и его хранение, в значительном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия депутат выращивал наркосодержащее растение (по некоторым данным - коноплю), которое хранил для личного употребления в этом же помещении.

"Преступная деятельность подозреваемого 28 апреля 2021 года пресечена сотрудниками полиции. При обыске у мужчины изъято наркотическое средство. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.