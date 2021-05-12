В Перми наказаны старейшины запрещённых "Свидетелей Иеговы"

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении пяти старейшин местного отделения признанной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы", передаёт корреспондент Накануне.RU

Игорь Турик, Виктор Кучков, Борис Бурылов, Юрий Вааг и Александр Иноземцев признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней, а также финансировании, сообщает "Ъ". Турик получил семь лет условно, другие – по два с половиной года также условно.

Отметим, в 20190 г. в Перми уже звучали аналогичные приговоры.