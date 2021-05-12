Baza: Ильназ Галявиев отказывается от еды

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

Baza: Ильназ Галявиев отказывается от еды

Telegram-канал Baza сообщил подробности о поведении казанского стрелка, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ожидается, что сегодня суд изберет ему меру пресечения, а следствие предъявит обвинение.

Ранее в СКР сообщили, что Галявиев сейчас ведет себя неадекватно, "что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним". По данным канала, Галявиев дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей, при этом не выдвигает никаких требований. Сегодня он ничего не ел – отказался от завтрака и обеда.

Галявиева подозревают в массовом убийстве учащихся и учителей казанской гимназии №175. Также 20 человек получили ранения, многие из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Baza: Ильназ Галявиев отказывается от еды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ильназ галявиев, скр, обвинение, мера пресечения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.05.2021 16:46 Мск "Пока не будет государственной идеологии, ситуация будет повторяться": детский омбудсмен о трагедии в Казани
Ранее 12.05.2021 16:43 Мск Дуров призвал не устраивать "концлагерь" и "охоту на ведьм" из-за шутинга в Казани

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2021 15:25 Мск Неадекватное поведение Галявиева препятствует следствию - СКР
Ранее 12.05.2021 14:51 Мск Песков: Действия учителей в казанской школе заслуживают восхищения
Ранее 12.05.2021 12:16 Мск Стрельба в Казани: восьмерых пострадавших планируют отправить в Москву
Ранее 12.05.2021 10:45 Мск Количество пострадавших после стрельбы в школе в Казани возросло до 23
Ранее 12.05.2021 09:15 Мск "Анонимность в интернете – вещь непобедимая", – эксперт об инициативах депутатов
Ранее 12.05.2021 09:13 Мск Продавец рассказал о покупке оружия казанским стрелком
Ранее 12.05.2021 08:30 Мск Омбудсмен: Устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете
Ранее 12.05.2021 01:02 Мск Кравцов сообщил, что тревожную кнопку в казанской школе нажали вовремя
Ранее 11.05.2021 16:11 Мск Спецборт МЧС эвакуирует пострадавших при стрельбе в Казани
Ранее 11.05.2021 15:52 Мск Генерал Михайлов: Проблема в разрешениях на оружие или в обществе?
Ранее 11.05.2021 15:26 Мск Число жертв стрельбы в школе в Казани достигло девяти
Ранее 11.05.2021 15:03 Мск Депутат Госдумы предложил отслеживать потенциальных террористов через подозрительные поисковые запросы
Ранее 11.05.2021 14:58 Мск "Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани
Ранее 11.05.2021 14:43 Мск Казанский убийца увлекался компьютерными стрелялками
Ранее 11.05.2021 13:31 Мск После стрельбы в Казани в Госдуме призвали вернуть смертную казнь
Ранее 11.05.2021 13:18 Мск "Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу
Ранее 11.05.2021 12:50 Мск Устроившему стрельбу в гимназии в Казани проведут психиатрическую экспертизу
Ранее 11.05.2021 12:33 Мск Свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 12:17 Мск Путин поручил проработать новое положение об оружии после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 11:57 Мск МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников
Ранее 11.05.2021 11:51 Мск Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани
Ранее 11.05.2021 11:43 Мск В Казани эвакуировали жителей дома, в котором прописан подозреваемый в атаке на гимназию
Ранее 11.05.2021 11:11 Мск В Казани после стрельбы в школе введен режим КТО. Число жертв продолжает расти
Ранее 11.05.2021 10:47 Мск Вход во все школы Казани ограничен после ЧП в гимназии
Ранее 11.05.2021 10:18 Мск Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу
Ранее 11.05.2021 10:06 Мск В казанской гимназии произошла стрельба, сообщается о погибшем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети