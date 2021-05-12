Baza: Ильназ Галявиев отказывается от еды

Telegram-канал Baza сообщил подробности о поведении казанского стрелка, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ожидается, что сегодня суд изберет ему меру пресечения, а следствие предъявит обвинение.

Ранее в СКР сообщили, что Галявиев сейчас ведет себя неадекватно, "что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним". По данным канала, Галявиев дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей, при этом не выдвигает никаких требований. Сегодня он ничего не ел – отказался от завтрака и обеда.

Галявиева подозревают в массовом убийстве учащихся и учителей казанской гимназии №175. Также 20 человек получили ранения, многие из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.