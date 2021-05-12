Бурков пожаловался Путину на отток населения из Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с Владимиром Путиным откровенно признался, что самой главной проблемой региона является отток населения. "Он [отток] идет уже второе десятилетие. Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тыс. человек. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, взять 17 регионов страны, там уехали 210 тыс. человек", - пояснил Бурков.

Президент только пожал плечами, мол, это связано с условиями жизни. "По климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область – примерно такие регионы", - отметил глава государства. Бурков подтвердил: "Мы как Краснодарский край по солнечным дням".

Губернатор пожаловался на то, что многие омичи ездят работать вахтовым методом в соседние регионы "тюменской матрешки" – Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. И тут же предложил разработать федеральную программу развитию приграничных территорий.

Путин при этом заметил, что развитие транспортной инфраструктуры может стать основой экономики области. Бурков согласился: "Я могу подчеркнуть, что у нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию".