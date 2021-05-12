Бурков пожаловался Путину на отток населения из Омской области

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО В России
Александр Бурков, Справедливая Россия, СР (2016) | Фото: Накануне.RU

Бурков пожаловался Путину на отток населения из Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с Владимиром Путиным откровенно признался, что самой главной проблемой региона является отток населения. "Он [отток] идет уже второе десятилетие. Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тыс. человек. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, взять 17 регионов страны, там уехали 210 тыс. человек", - пояснил Бурков.

Президент только пожал плечами, мол, это связано с условиями жизни. "По климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область – примерно такие регионы", - отметил глава государства. Бурков подтвердил: "Мы как Краснодарский край по солнечным дням".

Губернатор пожаловался на то, что многие омичи ездят работать вахтовым методом в соседние регионы "тюменской матрешки" – Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. И тут же предложил разработать федеральную программу развитию приграничных территорий.

Путин при этом заметил, что развитие транспортной инфраструктуры может стать основой экономики области. Бурков согласился: "Я могу подчеркнуть, что у нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бурков пожаловался Путину на отток населения из Омской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр бурков, омская область, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети