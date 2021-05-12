Избирательные участки на выборах в Госдуму будут открыты в Донбассе?

В ДНР и ЛНР будут открыты избирательные участки на выборах в Госдуму. Об этом сообщает украинская "Восточная правозащитная группа".

По ее данным, это обсуждалось при подписании меморандума между "Союзом добровольцев Донбасса" и "Единой Россией". Сейчас будто бы идет формирование агитационных штабов в Донбассе, и уже в начале лета может быть начата предвыборная кампания.

Ранее сообщалось, что российские граждане из ДНР и ЛНР смогут проголосовать в России. Правда, если они не имеют регистрации в России, а таковы почти все, то только за партийные списки.