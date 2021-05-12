Касперская: Окно в преступный мир у каждого ребенка в кармане

Смартфон, который есть почти у каждого ребенка, является прямым каналом связи с преступным миром - криминальными группами в соцсетях. Об этом рассказала председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская на радио "Вести ФМ" в программе "Стратегия", посвященной трагедии в Казани.

Он отметила, что деструктивные течения в соцсетях стали массовым явлением.

"Мы считали количество людей, вовлеченных в деструктивные группы. Под вовлеченностью мы понимаем, что человек более двух раз заходил в эту группу, то есть проявил определенный интерес. На конец 2020 года в деструктивных группах было 45 млн подписчиков. На февраль 2021 года - 37 млн, но я связываю это с тем, что движение АУЕ* было признано экстремистским и было запрещено. Но пользователи переходят на другие площадки. Я все время задумываюсь: почему так происходит? И вот о какой вещи люди, родители в частности, не думают и дают своим детям смартфон. Смартфон - это то устройство, которое соединено с интернетом, и по сути является прямым каналом грязи, мерзости, призывов к самоубийству в кармане у ребенка. При это оно скрыто от родителей: как часто родители проверяют, что там на смартфоне у ребенка? Думаю, что очень небольшой процент. Второе - там один шаг до порнографии, которая у нас не является запрещенным контентом, брани, агрессии и два шага до наркотиков. Там чуть посложнее, но ты в группу можешь записаться, и тебя в эту группу вовлекут. Дальше тебя введут в закрытую группу, и ты уже оказываешься оболванен и вовлечен уже в уголовное преступление. И это устройство очень приятное, удобное, имеет много возможностей. И что меня просто добивает - оно навязывается "цифровой школой". Если у нас у каждого ребенка в кармане устройство, которое прямо в мозг транслирует "пойди убей", то мы что, оружие запрещать будем? Это борьба с последствиями", - рассказала Касперская.

Она подчеркнула, что почти все дети вовлекаются в соцсети. Там на них оказывается прямое воздействие в то время, когда им особенно хочется чего-то запретного просто в силу возраста. Этому ничего не противопоставляется системно, потому что системы воспитания нет. К тому же подростки вообще плохо верят взрослым. Она упомянула СССР, где было вертикальное воспитание взрослыми и горизонтальное - сверстниками через пионерию, комсомол и т.п. Сейчас ничего этого нет, а его заменило устройство в кармане. Детям горизонтальные связи заменяют группы в соцсетях.

"Группы в соцсетях устроены таким образом, что там построены системные воронки вовлеченности. Сначала показывают информацию "невинного" характера, а потом человека что-то цепляет, и его направляют. И если он дальше движется, то его пускают уже в закрытую группу. Вот там выстроено горизонтальное управление. Это система, которая работает, как пионерская организация. И это всегда заканчивается действием офлайн: иди положи закладку, иди спрыгни с крыши, иди застрели", - сказала эксперт.

Как специалист по информационной безопасности, она указала на зловещую роль навязываемой цифровизации.

"Мы бежим в цифровизацию, закрыв глаз на риски, которые там есть. Особенно меня пугает цифровизация в школе. Давайте всех подключим - и будет счастье", - возмутилась она.

О роли интернета после трагедии упоминали многие общественные и политические деятели. Директор Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов считает, что интернет ни при чем. Правда, свое мнение он не обосновывал.

*Запрещенная в России экстремистская организация