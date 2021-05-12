12 Мая 2021
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: МЧС России

Прокурор запросил для обвиняемых по делу "Зимней вишни" от 13 до 14,5 года колонии

Обвинение запросило 13 лет общего режима для техдиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (собственник ТЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева.

Для гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Надежды Судденок прокурор потребовал 14 лет колонии общего режима, передает РИА Новости.

Кроме того, гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой гособвинение просит приговорить к 14 лет 6 месяцев общего режима.

Ранее сообщалось, что руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ.

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Прокурор запросил для обвиняемых по делу "Зимней вишни" от 13 до 14,5 года колонии

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Теги: зимняя вишня, пожар, надежда судденок, георгий соболев, юлия богданова



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