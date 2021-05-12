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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Дмитрий Махонин поручил провести аудит безопасности в школах Прикамья

В Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина проведут аудит безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение глава региона отдал сегодня на заседании краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В образовательных учреждениях региона проведут проверки того, как обеспечивается безопасность. Это связано с трагическими событиями в казанской гимназии №175. Напомним, вчера утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Дмитрий Махонин высказал соболезнования жителям Республики Татарстан в связи с трагедией и напомнил, что в 2018 г. в пермской школе произошел похожий случай.

"В январе 2018 года у нас в пермской школе № 127 произошло нападение на школьников. Тогда только благодаря героизму учителя удалось избежать жертв. Это стало для региона определенным уроком: в крае были усилены меры безопасности, в том числе школы оборудованы видеонаблюдением и металлорамками, в них налажена пропускная система", – сказал Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, несмотря на все эти мероприятия, проведенные в крае за последние годы, сейчас следует еще раз изучить ситуацию в образовательных учреждениях региона. Это особенно актуально накануне сдачи ЕГЭ, выпускных и старта приемных кампаний в учебных заведениях.

"Важно с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности школьников и студентов. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить любые чрезвычайные происшествия в будущем и защитить наших детей. Поручаю Министерству территориальной безопасности и Министерству образования и науки Пермского края еще раз внимательно проверить, все ли возможные меры нами приняты. При необходимости следует обратиться за помощью к правоохранительным органам. После завершения аудита доложите о его результатах", – подчеркнул глава региона.

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Дмитрий Махонин поручил провести аудит безопасности в школах Прикамья

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Теги: Дмитрий Махонин, аудит, безопасность, школы, проверки



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