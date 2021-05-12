Неадекватное поведение Галявиева препятствует следствию - СКР

Следственный комитет России сегодня собирается предъявить обвинение 19-летнему Ильназу Галявиеву, который, предположительно, накануне расстрелял семь школьников и двоих учителей в казанской гимназии №175. Об этом говорится в сообщении СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин, прибывший сегодня в Казань, провел оперативное совещание. На нем сообщили, что уголовное дело сейчас возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ. В следственную группу по резонансному делу вошли более сотни человек.

В суд уже направлено ходатайство следствия о заключении Галявиева под стражу. Ожидается, что суд примет решение в ближайшее время.

Между тем, следователи сообщили и о психическом состоянии подозреваемого.

"Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - говорится в сообщении СКР.

Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.

"По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления", - отметили в СКР.