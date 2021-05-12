В Новом Уренгое приземлился самолёт "Ямала" с повреждениями двигателя

В аэропорту Нового Уренгоя нашли повреждения двигателя у приземлившегося в нём самолёта авиакомпании "Ямал", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В 8.26 12 мая борт "RRJ-95" (модификация "Сухого суперджет-100") авиакомпании "Ямал", выполнявший регулярный рейс "YC-245" по маршруту Тюмень – Новый Уренгой. На борту находились 87 пассажиров.

На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. Борт отстранён от полетов и заменён. В 11.20 резервный борт вылетел рейсом "YC-168" по маршруту Новый Уренгой – Новосибирск, задержка составила 2 часа 5 минут.