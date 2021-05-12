12 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Памятник матери, Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы своих восьмерых сыновей (2021) | Фото: lipetskmedia.ru/Александр Гришаев

Уральская "активистка" назвала "дурой" женщину, потерявшую в войне восемь сыновей

Екатеринбургская активистка Алена Смышляева, которая может стать кандидатом в Законодательное собрание Свердловской области от партии "Яблоко", осквернила словами памятник советской матери, потерявшей в Великую Отечественную войну восемь своих сыновей. Обсуждая в "Фейсбуке" памятник Марии Матвеевне Фроловой в Задонске Липецкой области, она назвала несчастную мать-героиню "дурой", передает корреспондент Накануне.RU.

"Моя прапрабабушка тоже отдала своих единственных двух сыновей. Я сейчас представлю ее в своем воображении и скажу ей, что она дура. А она мне ответит "сама дура", - продолжила мысль Смышляева.

При этом активистка известна не только как общественный деятель, она собирается выдвинуться в Законодательное собрание по Краснотурьинскому округу. Информацию об этом подтвердил Накануне.RU член федерального политсовета партии "Яблоко" Максим Петлин. Но вопрос о том, насколько целесообразно выдвигать таких личностей в депутаты и не создадут ли они антирейтинг для списка партии, Петлин проигнорировал.

Получить комментарий самой Смышляевой к моменту публикации не удалось. Ее телефон не отвечает, а в социальной сети она не ответила на вопрос корреспондента.

Между тем, коммунистов возмутили слова Смышляевой. "Любая крыса может пнуть мертвого льва, образно выражаясь. Нужно думать, что ты говоришь. Говорят, что репрессии Сталина слишком жесткими были. Но, судя по таким высказываниям, можно сказать, что они были слишком мягкими, раз такие люди есть. Совсем обнаглели! За них еще и воевали, чтобы они жили", - заявил в беседе с Накануне.RU депутат екатеринбургской гордумы от КПРФ Роман Ступников.

Памятник матери, Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы своих восьмерых сыновей(2021)|Фото: lipetskmedia.ru/Александр Гришаев

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Уральская "активистка" назвала "дурой" женщину, потерявшую в войне восемь сыновей

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Теги: Роман Ступников, "Яблоко", Алена Смышляева, КПРФ, Великая Отечественная война



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