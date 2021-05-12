12 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
аварийный дом, Златоуст, (2021) | Фото: vk.com/civilpatrol

Жители Югры почти 15 лет ожидают переселения из аварийного дома

Следователи Югры проверят информацию об аварийном доме, жильцов которого должны были начать расселять еще в 2006 г.. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Дом на ул. Энтузиастов сельского поселения Солнечный Сургутского района был признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2006 г., однако до настоящего времени все еще не был выведен из эксплуатации. До сих пор в нем проживают жильцы, несмотря на то, что в 2013 г. дом был включен в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов, которые в период с 2013 по 2020 гг. возводились на отдельных застроенных территориях Сургутского района. На сегодня в рамках указанной программы на территории поселения в эксплуатацию уже введены свободные жилые помещения, однако жильцы дома на Энтузиастов вынуждены проживать в здании, износ которого составляет не менее 65%.

Следователи проверят обстоятельства и выяснят причины, по которым жильцы не получили пригодного жилья в изначальные сроки и вынуждены проживать в доме с изношенными конструкциями, подвергая свою жизнь опасности. Расследование продолжается.

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Жители Югры почти 15 лет ожидают переселения из аварийного дома

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Теги: жильцы, аварийный дом, переселение, прокуратура



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