Заказы на суперъяхты стали рекордными в первом квартале этого года

Ковидный кризис не отразился на рынке заказов суперъяхт. Как сообщает Telegram-канал Proeconomix, за 2020 год богатейшие люди мира прибавили $1,8 трлн к своему совокупному состоянию, а в I кв. 2021 года заказы на яхты достигли невиданного в истории масштаба. За этот период заказано боле двухсот яхт.

Один из самых дорогих проектов (стоимостью примерно в полмиллиарда долларов) - яхта американского миллиардера Джеффа Безоса. А вот одной крупнейших из яхт, спущенных на воду в 2020 г. оказался Nord председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова. Стоимость этой яхты гораздо меньше, чем у американского бизнесмена - "всего" 300 млн долларов. Напомним, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,1 млрд, на $12,3 млрд больше, чем годом ранее.