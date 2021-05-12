Песков: Действия учителей в казанской школе заслуживают восхищения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу в школе в Казани. По его словам, действия учителей заслуживают самой высокой оценки и восхищения.

"Что касается каких-то решений о награждении и так далее, я пока не могу ответить на этот вопрос", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады с предложениями на этот счет.

Напомним, 11 мая утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. РЕН ТВ сообщает, что одна из учительниц была застрелена, когда прикрывала собой школьников. 23 человека получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.