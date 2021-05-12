12 Мая 2021
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Слова Кадырова об Израиле не отражают позицию России - Песков

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову уже в который раз пришлось дистанцироваться от главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее обвинил власти Израиля в обострении конфликта с палестинцами и призвал Тель-Авив извиниться.

"Вы знаете, что внешнеполитическая политика РФ формулируется главой государства – конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел", - цитирует Пескова РИА Новости. На вопрос, могут ли слова Кадырова отражать позицию России, Песков сказал: "Не может, конечно".

Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами.

"И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности", - заключил Песков.

В последний раз Пескову пришлось в марте говорить о том, что позиция Кремля не всегда совпадает со взглядами Кадырова. Тогда глава Чечни призвал Путина "найти управу" на журналистов "Новой газеты", но пресс-секретарь президента России отметил, что это обращение "не по адресу", Кадырову надо обращаться в суд, если он считает, что журналисты не правы.

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Слова Кадырова об Израиле не отражают позицию России - Песков

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Теги: рамзан кадыров, дмитрий песков, израиль



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