12 Мая 2021
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коллаж, оффшор, капитал, олигарх (2015) | Фото:

Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии - Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин не видит оснований для возобновления амнистии капитала. Предложение прозвучало сегодня в Госдуме во время отчета кабмина о проделанной за год работе. По мнению премьер-министра, компании и их собственники должны нести ответственность за нерасторопность и желание рискнуть.

"Амнистия капитала у нас была почти три с лишним года. У всех была возможность. Сроки-то прошли. И у нас были неплохие результаты. Но, видимо, кому-то хочется повторить ошибки тех, у кого капиталы застряли, например, на Кипре. Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии", - заметил Мишустин.

Также премьер-министр ответил на критику Геннадия Зюганова, который обижается за свои "народные предприятия". "Надо тогда этот термин – народные предприятия – как-то "окрасить". По форме собственности что это? Я глубоко уважают труд людей, о которых вы говорите. Но времена коллективной государственной собственности прошли", - намекнул Мишустин главе КПРФ на то, что "народные предприятия" зарегистрированы как юрлица на вполне определенных людей.

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Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии - Мишустин

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Теги: михаил мишустин, госдума, отчет правительства



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