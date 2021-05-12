На Южном Урале задержали 16 человек, подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами

В Челябинской области задержали 16 человек, которых подозревают в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По имеющейся информации, схему организовал житель Кыштыма. вместе со своим знакомым он подыскивал лиц, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте, а также тех, кто готов был выступить очевидцами произошедшего.

Так, в августе прошлого года один из фигурантов инсценировал падение в поезде и повреждение плеча. Он получил страховую выплату в размере 1,3 млн руб. При этом записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей указывают на то, что сразу после якобы полученной травмы подозреваемый выглядел совершенно здоровым, не испытывал дискомфорта и физического недомогания.

Участников группы подозревают в семи эпизодах мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка 5 млн руб.

Предполагаемый организатор группы находится под арестом, другие участники – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.