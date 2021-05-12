Бедность надо правильно считать - Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с депутатами Госдумы, заявившими, что у властей нет программы борьбы с бедностью.

На отчете в парламенте председатель кабинета министров сообщил, что поставлена наццель – к 2030 году снизить бедность в два раза. И есть механизмы достижения этой цели.

Но при этом Мишустин полагает, что бедных в стране надо сначала "правильно посчитать". Так, он предложил обратить внимание на нелегальную занятость.

"Надо понять, кому реально не хватает", - отметил премьер. Он заявил, что многие граждане сейчас получают автоматически льготы, за которыми они бы не обратились, они не нуждаются в помощи.

Также Мишустин добавил, что многие по факту самозанятые или подрабатывающие граждане находятся в тени. Он предлагает считать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.

"Есть желание человека работать. Где только не подрабатывали в молодости. Я лично подрабатывал грузчиком, лаборантом. Мы все подрабатывали, это нормально. Но сейчас в Москве сотни тысяч вакансий, а люди не идут на работу. Это вопрос ответственности человека за те возможности, которые ему государство предоставляет", - намекнул Мишустин на "серую" занятость.