12 Мая 2021
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Общество За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Паспорт вакцинации может быть введен в ФРГ уже со следующей недели

Цифровой паспорт вакцинации может быть введен в ФРГ со следующей недели, об этом сообщил глава минздрава страны Йенс Шпан.

Предположительно, документ будет доступен в качестве приложения на смартфоне, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что сертификаты вакцинации от коронавируса начнут действовать на всей территории Евросоюза уже со второй половины июня. По его словам, есть национальный "зеленый сертификат", который позволит переезжать из региона в регион. Он будет действовать в Европе к середине мая.

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Паспорт вакцинации может быть введен в ФРГ уже со следующей недели

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Теги: паспорт вакцинации, германия



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