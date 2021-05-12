Риелтор из Тюмени предстанет перед судом за попытку присвоить квартиру покойницы

Жительница Тюмени предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество за попытку присвоить пустующую квартиру, хозяйка которой скончалась.

Согласно версии следствия, попытка завладеть чужим имуществом была предпринята подсудимой осенью 2018 г., когда у нее на руках оказались документы на приватизированную трехкомнатную квартиру стоимостью более 3,2 млн руб. Владелица жилья скончалась в 2014 г., а годом позже ее сын пропал без вести.

Позже подсудимая привлекла к афере своего сожителя и еще двух женщин, после чего изготовила поддельную нотариально удостоверенную доверенность от 20 августа 2016 г. от имени умершей на право распоряжения всем ее имуществом. Доверенность оформили на подставное лицо, которое и должно было выступить в роли продавца квартиры.

Уже в ноябре 2018 г. мошенники сдали документы в многофункциональный центр для регистрации и в ходе правовой экспертизы запросы были направлены нотариусу и в ЗАГС. Тогда афера и раскрылась, поскольку нотариус заверил, что не выдавал доверенности. Более того, документ был оформлен через два года после смерти хозяйки квартиры. В итоге в регистрации перехода права собственности было отказано, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.