12 Мая 2021
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Экономика В России
Правительство Ленинградской области делает гимнастику. (2020) | Фото: НТВ Петербург

Вплоть до ликвидации: Мишустин рассказал, как будут спрашивать с институтов развития

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о продолжении реформы институтов развития, которых на начало реформы насчитывалось 42. Сейчас некоторые из них ликвидированы, а их функции переданы другим ведомствам или более крупным институтам.
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На отчете в Госдуме председатель кабинета министров напомнил, что "структура органов власти не менялась много лет и не смогла обеспечить решение задач, которые перед ними поставило время". "Мы преступили к реформе институтов развития. Они должны наращивать поддержку важных для страны проектов. Мы перезапустили систему управления. С институтов развития будут спрашивать по исполнению KPI (целевых показателей). Зарплата и премии сотрудников будут зависеть от их достижения. По годам будем спрашивать очень строго, вплоть до ликвидации в случае недостижения целей", - пообещал Мишустин.

Впрочем, ранее Счетная палата России, проводившая проверку институтов, сообщала, что во многих из них показатели перевыполняются на 200% и более процентов – просто цели перед собой сотрудники ставят легкодостижимые.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по этому поводу заметил, что большие зарплаты сотрудников правительства оправданы, да и не так много они получают. "Володин: в правительстве получают не очень много, это не так. А вот в институтах развития зарплаты иногда больше, чем в некоторых частных компаниях", - пожаловался Володин.

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Вплоть до ликвидации: Мишустин рассказал, как будут спрашивать с институтов развития

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Теги: институт развития, михаил мишустин, kpi



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