Мишустин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов для "жадных" компаний

Глава российского правительства Михаил Мишустин не исключил, что власти могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения для компаний, которые "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты".

"Мы ждем предложения депутатов. Жадность может существовать у человека, но платить за нее надо дополнительными налогами в бюджет страны. Но надо не убить интерес бизнеса к созданию новых продуктов", - отметил председатель кабмина, выступая с отчетом в Госдуме.

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