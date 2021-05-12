12 Мая 2021
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Экономика В России Москва
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов для "жадных" компаний

Глава российского правительства Михаил Мишустин не исключил, что власти могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения для компаний, которые "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты".

"Мы ждем предложения депутатов. Жадность может существовать у человека, но платить за нее надо дополнительными налогами в бюджет страны. Но надо не убить интерес бизнеса к созданию новых продуктов", - отметил председатель кабмина, выступая с отчетом в Госдуме.

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Мишустин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов для "жадных" компаний

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Теги: михаил мишустин, дивиденды, прогрессивная шкала налогов



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Ранее 12.05.2021 11:31 Мск ТЭК, металлургия и банки – отрасли-лидеры по выводу дивидендов за границу – Мишустин

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