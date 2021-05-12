Бразильского подрывника, задержанного в Екатеринбурге, экстрадируют на родину

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Эдуардо Фаузи Ришарда Серкизи. Теперь бразильца экстрадируют на родину.

Ранее защитник обжаловал постановление заместителя Генерального прокурора РФ о выдаче Фаузи правоохранительным органам Бразилии для привлечения его к уголовной ответственности. Еще в декабре 2019 года Эдуардо был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и в сентябре 2020-го был задержан в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, рассмотрев жалобу адвоката, суд отказал в ее удовлетворении. Там уточнили, что постановление может быть обжаловано во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге в течение 10 суток.

Напомним, сразу после задержания в уральской столице бразилец был помещен под арест, где находится и по сей день.