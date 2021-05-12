12 Мая 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Прикамье в майские праздники снизилось число желающих поставить прививку от COVID-19

В Пермском крае буксует вакцинирование. Как сообщила сегодня во время заседания краевого правительства глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень, на складе образовался "беспрецедентный остаток" вакцины - 56 тыс. комплектов, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, всего в регион поступило 245 тыс. компонентов вакцины, использовано лишь 77%. На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито 188 835 человек, вторым — 138 005 жителей Прикамья.

До наступления майских праздников прививки ежедневно делали более 6 тыс. жителей. В майские праздники эта цифра упала до 1,2 тыс. человек. При этом доля жителей в возрасте старше 60 лет составляет 47% от общего количества вакцинируемых.

Анастасия Крутень отметила, что для формирования коллективного иммунитета необходимо своевременно привить население, это позволит избежать третьей волны COVID-19.

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В Прикамье в майские праздники снизилось число желающих поставить прививку от COVID-19

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Теги: вакцина, прививка, коронавирус, COVID-19



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