Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Генеральным директором "Уралхима" стал его владелец Дмитрий Мазепин, сообщили Накануне.RU в компании.

"Начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим", который призван придать синергию нашей совместной работе, сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока", - сказал Мазепин.

Сегодня одно лишь наличие заводов по производству минеральных удобрений не является достаточным преимуществом в глобальной конкурентной среде.

"Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний "Уралхим" и "Уралкалий"", - сказал Мазепин.

К работе в новом статусе он приступил сегодня, 12 мая. Председателем Совета директоров АО "ОХК "Уралхим" назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность заместителя председателя.