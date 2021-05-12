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Экономика В России Пермский край
Дмитрий Мазепин (2016) | Фото: news-vendor.com

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Генеральным директором "Уралхима" стал его владелец Дмитрий Мазепин, сообщили Накануне.RU в компании.

"Начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим", который призван придать синергию нашей совместной работе, сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока", - сказал Мазепин.

Сегодня одно лишь наличие заводов по производству минеральных удобрений не является достаточным преимуществом в глобальной конкурентной среде.

"Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний "Уралхим" и "Уралкалий"", - сказал Мазепин.

К работе в новом статусе он приступил сегодня, 12 мая. Председателем Совета директоров АО "ОХК "Уралхим" назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность заместителя председателя.

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Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

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Теги: Дмитрий Мазепин, Уралхим, Уралкалий



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