В Крыму задержали мужчину, который в соцсетях угрожал взорвать лицей

В Красногвардейском районе Крыма задержали мужчину, который в соцсетях угрожал взорвать школу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах, злоумышленник разместил сообщение о том, что намерен "проверить работу спецслужб" попыткой взорвать лицей.

Напомним, 11 мая утром в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В городе был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 23 человека пострадали. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.