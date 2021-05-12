На Южном Урале будут судить браконьера за незаконную охоту на косуль

В Челябинской области местного жителя будут судить за незаконную охоту на косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый на территории Каслинского района, не имея разрешения на охоту и охотничье оружие, в запрещенный для охоты период года произвел отстрел девяти косуль.

Ущерб составил 360 тыс. руб.

Мужчина вину признал, ущерб не возместил. В суд подан иск о возмещении ущерба.