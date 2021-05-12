Миграционный отток с Дальнего Востока снизился в четыре раза – Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин похвалил работу своего заместителя, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На отчете в Госдуме председатель кабинета министров заявил, что ситуация в социально-экономическом плане в макрорегионе меняется.

По словам Мишустина, в четыре раза снизился миграционный отток с Дальнего Востока, фиксируется приток молодых специалистов. Весомую роль в этом сыграли программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", считает глава правительства.

Между тем, население ДФО сокращается не только из-за переезда жителей в другие регионы, но и за счет естественной убыли. Так, в 2019 году она составила почти 9 тыс., хотя годом ранее была 0,4 тыс., а еще раньше в течение шести лет наблюдался естественный прирост.

Согласно концепции демографической политики на Дальнем Востоке, утвержденной в 2017 году, его население должно было вырасти к 2025 году за счет естественного и миграционного прироста с 6,2 до 6,5 млн. Правда, пока что ДФО прирос только за счет присоединения Бурятии и Забайкальского края. Его население по-прежнему непрерывно убывает с 1990 года.