12 Мая 2021
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Политика Свердловская область
Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд дал Ройзману еще 9 суток ареста за апрельскую незаконную акцию

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение еще по двум протоколам против бывшего главы города Евгения Ройзмана.

Напомним, полиция составила на Ройзмана сразу три протокола из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. Силовики посчитали, что он выступил одним из организаторов акций, которые прошли 31 января и 21 апреля в уральской столице. Еще один протокол был составлен за участие экс-мэра в акции 21 апреля.

Сегодня Октябрьский районный суд признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января. Бывший глава города был арестован на девять суток.

Евгений Ройзман(2021)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU, позже суд вынес свой вердикт и по остальным протоколам - за 21 апреля. Ройзман был признан виновным в организации незаконного мероприятия и получил еще девять суток ареста. При этом сроки не суммируются, а один накладывается на другой. Таким образом, бывший глава уральской столицы проведет под арестом только девять суток.

Что касается его участия в апрельской акции, то суд принял решение назначить Ройзману 30 часов обязательных работ.

Сразу после заседания экс-мэра должны отправить в спецприемник.

Напомним, недавно Евгений Ройзман заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы. По его словам, на это имеется сразу несколько причин.

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Суд дал Ройзману еще 9 суток ареста за апрельскую незаконную акцию

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Теги: Ройзман, акции, суд, арест, Екатеринбург



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