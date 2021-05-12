Екатеринбургские фонтаны запустят уже в ближайшие выходные

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Сквер за Оперным театром (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские фонтаны запустят уже в ближайшие выходные

Все восемь фонтанов Екатеринбурга будут полностью функционировать уже к концу текущей недели. Об этом рассказал директор МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" Вячеслав Черемных.

"На данный момент наполняется чаша фонтана у Театра драмы. Сотрудники МБУ "ВОИС" проводят расконсервацию фонтана у Оперного театра. Цветомузыкальный фонтан на Плотинке полностью готов к эксплуатации, и будет включен после демонтажа сцены, установленной к празднику Победы. К концу текущей недели будут работать все фонтаны", – заверил Вячеслав Черемных.

На данный момент в городе функционирует пять фонтанов, которые были запущены в преддверии Дня Победы и 9 мая. Среди них "Шар" на Октябрьской площади, "Каменный цветок" на площади Труда, а также фонтаны на площади Советской армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

"Запуску фонтанов предшествовала расконсервация объектов, ревизия всего оборудования, его настройка и чистка чаш. И после этого работа специалистов МБУ "ВОИС" не прекращается. Они в ежедневном режиме объезжают объекты, проводят технические регламентные работы, которые включают очистку от мусора, обслуживание электрооборудования и насосного оборудования. Каждый понедельник – профилактический день, фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют механизмы, очищают их, устраняют выявленные недостатки», – рассказал Вячеслав Черемных.

Напомним, что в обычном режиме екатеринбургские фонтаны работают с 12.00 до 22.00, однако в этом году было принято решение продлить время и запускать воду с 11.00. Более того, в историческом сквере фонтан будет работать до 23.00.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургские фонтаны запустят уже в ближайшие выходные

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фонтан, Екатеринбург, запуск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети