Екатеринбургские фонтаны запустят уже в ближайшие выходные

Все восемь фонтанов Екатеринбурга будут полностью функционировать уже к концу текущей недели. Об этом рассказал директор МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" Вячеслав Черемных.

"На данный момент наполняется чаша фонтана у Театра драмы. Сотрудники МБУ "ВОИС" проводят расконсервацию фонтана у Оперного театра. Цветомузыкальный фонтан на Плотинке полностью готов к эксплуатации, и будет включен после демонтажа сцены, установленной к празднику Победы. К концу текущей недели будут работать все фонтаны", – заверил Вячеслав Черемных.

На данный момент в городе функционирует пять фонтанов, которые были запущены в преддверии Дня Победы и 9 мая. Среди них "Шар" на Октябрьской площади, "Каменный цветок" на площади Труда, а также фонтаны на площади Советской армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

"Запуску фонтанов предшествовала расконсервация объектов, ревизия всего оборудования, его настройка и чистка чаш. И после этого работа специалистов МБУ "ВОИС" не прекращается. Они в ежедневном режиме объезжают объекты, проводят технические регламентные работы, которые включают очистку от мусора, обслуживание электрооборудования и насосного оборудования. Каждый понедельник – профилактический день, фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют механизмы, очищают их, устраняют выявленные недостатки», – рассказал Вячеслав Черемных.

Напомним, что в обычном режиме екатеринбургские фонтаны работают с 12.00 до 22.00, однако в этом году было принято решение продлить время и запускать воду с 11.00. Более того, в историческом сквере фонтан будет работать до 23.00.