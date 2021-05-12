Правительство будет вносить бюджет на следующий год в Госдуму до 15 сентября

Глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал изменения в бюджетном кодексе. Во время отчета в Госдуме он заметил, что обе палаты парламента уже неоднократно настаивали на том, чтобы отчет об исполнении бюджета за предыдущий год предоставлялся депутатам весной, а не осенью.

"Парламентом уже ставился вопрос о переносе отчета об исполнении бюджета за предыдущий год с осенней сессии на весну. Я предлагаю пойти дальше и перенести внесение бюджета на трехлетний период с октября на 15 сентября. В ближайшие дни законопроект будет внесен в Госдуму", - сообщил Мишустин.