В Нижневартовске на месте сквера железнодорожников прошёл субботник

В Нижневартовске на месте, где позже появится сквер железнодорожников, прошёл субботник, сообщили Накануне.RU в мэрии. В субботнике приняли участие около 20 человек. Среди них – представители бизнес-сообщества города и сотрудники железной дороги.

"Для железнодорожников, которые участвовали в строительстве дороги, а также города, и которые трудятся сейчас, это будет большой подарок. Важно увековечить профессию железнодорожника в названии одного из скверов города", - начальник железнодорожной станции "Нижневартовск-1" СвЖД Дмитрий Журавлёв.

Будущий сквер расположен вблизи железнодорожного вокзала, а также жилых домов. Зона отдыха, уверены специалисты, станет востребованной среди горожан и путешественников. Сейчас главное – определиться, каким он будет.

"Наши волонтёры могут рассказать о дизайн-проектах. У каждой бригады есть наглядный материал, поэтому вартовчане могут визуально оценить будущий сквер и выбрать один из двух вариантов. Интерес у горожан есть. Голосование завершится 30 мая", - пояснила волонтер проекта Кристина Яворская.

Добавим, что волонтёры работают на инфоточках, которые размещены в ТРЦ "Европа сити", а также в Нижневартовском МФЦ. По субботам с 16.00 до 20.00 дополнительная инфоточка будет располагаться в торговом центре "Экспресс", который находится в непосредственной близости от места создания будущей зоны отдыха.