В Нижневартовске на месте сквера железнодорожников прошёл субботник

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске на месте сквера железнодорожников прошёл субботник

В Нижневартовске на месте, где позже появится сквер железнодорожников, прошёл субботник, сообщили Накануне.RU в мэрии. В субботнике приняли участие около 20 человек. Среди них – представители бизнес-сообщества города и сотрудники железной дороги.

"Для железнодорожников, которые участвовали в строительстве дороги, а также города, и которые трудятся сейчас, это будет большой подарок. Важно увековечить профессию железнодорожника в названии одного из скверов города", - начальник железнодорожной станции "Нижневартовск-1" СвЖД Дмитрий Журавлёв.

Будущий сквер расположен вблизи железнодорожного вокзала, а также жилых домов. Зона отдыха, уверены специалисты, станет востребованной среди горожан и путешественников. Сейчас главное – определиться, каким он будет.

"Наши волонтёры могут рассказать о дизайн-проектах. У каждой бригады есть наглядный материал, поэтому вартовчане могут визуально оценить будущий сквер и выбрать один из двух вариантов. Интерес у горожан есть. Голосование завершится 30 мая", - пояснила волонтер проекта Кристина Яворская.

Добавим, что волонтёры работают на инфоточках, которые размещены в ТРЦ "Европа сити", а также в Нижневартовском МФЦ. По субботам с 16.00 до 20.00 дополнительная инфоточка будет располагаться в торговом центре "Экспресс", который находится в непосредственной близости от места создания будущей зоны отдыха.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске на месте сквера железнодорожников прошёл субботник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сквер Железнодорожников, субботник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.04.2021 14:53 Мск В Нижневартовске по нацпроекту построят сквер железнодорожников

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети