12 Мая 2021
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Политика В России
Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Россия высылает пресс-секретаря посольства США

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс фигурирует в списке из американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Об этом она сообщила ТАСС.

Между тем, стало известно, что Вашингтон на протяжении полугода отказывается впустить в США нового пресс-секретаря посольства России без объяснения причины. Об этом сообщил информагентству дипломатический источник.

Ранее МИД России вручил заместителю посла США в Москве ноту, в которой десять сотрудников американского диппредставительства объявляются персонами нон грата и высылаются из страны. Они должны покинуть Россию до 22 мая. Перед этим Госдепартамент США выслал десять российских дипломатических работников, заявив, что среди них есть сотрудники спецслужб.

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Россия высылает пресс-секретаря посольства США

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Теги: сша, пресс-секретарь посольства сша, россия, дипломаты



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