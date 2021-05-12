Суд по делу Николая Платошкина перенесли на 18 мая

Судебное заседание по делу Николая Платошкина перенесено на 18 мая (10 утра мск), сообщила супруга лидера движения "За новый социализм" Анжелика Глазкова. Перед этим сотрудники ФСИН приехали домой к подсудимому и взяли с него объяснительную, в которой он сообщил, что находится на самоизоляции из-за коронавируса и просто не может без нарушения закона покинуть дом.

Напомним, Платошкину вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

Платошкин уже почти год содержится под домашним арестом без права на прогулки, при этом 3 сентября 2020 года он попал в реанимацию в предынфарктном состоянии, а в январе 2021 года с коронавирусом в тяжелой форме (поражение легких до 75%) снова оказался в больнице. Врачи каждый раз рекомендовали прогулки, но следователи отказывали в этом.

29 апреля 2021 года после заседания суда Платошкин опять был госпитализирован с поражением легких 25%. 4 мая появилась информация о невозможности перемещения Платошкина в связи с его плохим самочувствием. В итоге заседание перенесено на 12 мая.

Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".