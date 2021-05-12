Суд по делу Николая Платошкина перенесли на 18 мая

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Николай Платошкин в Мосгорсуде 31.08.20 (2020) | Фото: vk.com/platoshkin.nikolay

Суд по делу Николая Платошкина перенесли на 18 мая

Судебное заседание по делу Николая Платошкина перенесено на 18 мая (10 утра мск), сообщила супруга лидера движения "За новый социализм" Анжелика Глазкова. Перед этим сотрудники ФСИН приехали домой к подсудимому и взяли с него объяснительную, в которой он сообщил, что находится на самоизоляции из-за коронавируса и просто не может без нарушения закона покинуть дом.

Напомним, Платошкину вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

Платошкин уже почти год содержится под домашним арестом без права на прогулки, при этом 3 сентября 2020 года он попал в реанимацию в предынфарктном состоянии, а в январе 2021 года с коронавирусом в тяжелой форме (поражение легких до 75%) снова оказался в больнице. Врачи каждый раз рекомендовали прогулки, но следователи отказывали в этом.

29 апреля 2021 года после заседания суда Платошкин опять был госпитализирован с поражением легких 25%. 4 мая появилась информация о невозможности перемещения Платошкина в связи с его плохим самочувствием. В итоге заседание перенесено на 12 мая.

Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд по делу Николая Платошкина перенесли на 18 мая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николай платошкин, суд, самоизоляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2021 11:26 Мск Платошкина, несмотря на болезнь и самоизоляцию, повезли в суд
Ранее 09.05.2021 09:55 Мск "Прекратите пытки!" Супруга Платошкина обратилась к Путину
Ранее 04.05.2021 14:04 Мск Заседание по делу Николая Платошкина перенесено на 12 мая
Ранее 03.05.2021 18:46 Мск Депутаты фракции КПРФ в МГД выступили с заявлением в защиту Платошкина
Ранее 29.04.2021 21:24 Мск Дело Николая Платошкина начали рассматривать в суде
Ранее 09.04.2021 12:55 Мск Суд назначил рассмотрение апелляций по делу Николая Платошкина на 12 апреля
Ранее 01.04.2021 18:07 Мск Год под арестом: Платошкину продлили меру пресечения

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети