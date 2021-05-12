12 Мая 2021
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Екатеринбург, Академический район, инновационные квартиры (2017) | Фото: akademicheskiy.org

УК "Академический" призывает екатеринбуржцев голосовать в праймериз за призы

Жители Академического могут принять участие в предвыборном голосовании "Единой России" и получить за это призы. Именно такой конкурс решила организовать управляющая компания района. Помимо множества небольших призов, екатеринбуржцы могут получить электросамокат, спортивный велосипед, планшет и беспроводной вертикальный пылесос.

Акция рассчитана только на жителей района, участвовавших в праймериз и зарегистрированных на сайте "Госуслуги". Участник должен отправить скриншот о регистрации на сайте предвыборного голосования, а потом скриншот, который подтверждает участие в голосовании. Таким образом, это "поможет академчанам в дальнейшем влиять на развитие своего района".

Напомним, что ранее в региональном отделении партии "ЕР" опровергли любую причастность к призывам голосовать на праймериз. Так, родителям воспитанников детских садов стали приходить приглашения принять участие в предвыборном голосовании. Еще раньше екатеринбуржец, представившись представителем кандидатов в депутаты, предложил привлекать людей на праймериз за вознаграждение: 100 руб. – избирателю, 400 руб. – паблику "Типичный Екатеринбург". Администрация паблика решила якобы согласиться и тайно заснять мошенника для дальнейшего привлечения его к ответственности.

В конце апреля в "ЕР" было принято решение продлить срок подачи документов на праймериз до 14 мая.

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УК "Академический" призывает екатеринбуржцев голосовать в праймериз за призы

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Теги: Академический, УК, Екатеринбург, праймериз, Единая Россия, призы, голосование



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