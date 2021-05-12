Якушев впервые отчитался о доходах за ушедший год в статусе полпреда

Полпред президента на Урале Владимир Якушев, получивший этот пост в ноябре 2020-го, впервые в этом статусе отчитался о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Якушев заработал в "коронавирусном" 2020-ом 10,6 млн руб. Он пополам с супругой владеет участком (2,5 тыс. "квадратов") и домом (472,1 "квадрата"). В пользовании полпреда – гараж (20 кв. м), квартира (вместе с супругой, 165,6 кв. м), жилой дом (358,9 кв. м). Автомобиль в семье Якушевых есть только у супруги ("Lexus RX 300"). К слову, её доход за прошлый год составил 738,4 тыс. руб.

Отметим, будучи губернатором Тюменской области, Якушев зарабатывал и больше указанной в свежей декларации суммы. Скажем, за 2017-ый он пополнил семейный бюджет на 11,2 млн руб.