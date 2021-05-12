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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Мишустин: "Я удивился, сколько интересного можно найти в остатках промышленного производства в стране"

Глава российского правительства Михаил Мишустин, отвечая сегодня на вопросы депутатов Госдумы, вспомнил свою поездку в Чувашию и визит на предприятие с/х машиностроения. "Мы были в чуваши – я удивился, сколько интересного можно найти, извините, но пока - в остатках промышленного производства в стране", - заявил глава кабинета министров.

Премьер-министр призвал "структурно изменить облик российской промышленности". "Мы увеличим финансирование таких предприятий, где одно рабочее место создает 7-8 мест в смежных отраслях. Мы будем строить новые ледоколы, малые самолеты, МС-21, выводим на рынок турбины большой мощности", - перечислил Мишустин приоритеты.

Отдельно он прокомментировал тему импортозамещения. "Встал на крыло самолет МС-21 с российским двигателем. Мы в очередной раз убедились, насколько уязвимы технологические цепочки с использованием импортных комплектующих. Правительство формирует новые инструменты для развития производства критически важных материалов и комплектующих, создает собственную компонентную базу, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа", - заметил Мишустин.

По словам премьера, в бюджете этого года на импортозамещение предусмотрено более 330 млрд руб., из них более 100 млрд руб. – на импортозамещение в электронике.

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Мишустин: "Я удивился, сколько интересного можно найти в остатках промышленного производства в стране"

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Теги: импортозамещение, промышленность, экономика, михаил мишустин



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