Стрельба в Казани: восьмерых пострадавших планируют отправить в Москву

Восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской школе необходимо транспортировать для лечения в Москву. Такое предварительное решение принял консилиум врачей в Казани, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

"Пока на данный момент принято решение о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке", - цитирует ее "Интерфакс".

Ранее Фазлеева сообщила, что в больницах находятся 20 детей и трое взрослых, состояние у всех стабильное. Накануне медицинский самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Казани для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.