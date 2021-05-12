12 Мая 2021
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Наука и техника Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев утвердил программу развития свердловской электроэнергетики до 2026 года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом утвердил программу развития электроэнергетики региона до 2026 года.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, ключевыми приоритетами станут обновление электросетевого оборудования, обеспечение допустимых параметров электроэнергетических режимов в "узких" местах энергосистемы и своевременное техприсоединение к сетям новых объектов капстроительства, включая объекты Универсиады-2023. Программа развития нужна для повышения эффективности энергосистемы, удовлетворения долгосрочного спроса потребителей на электрическую энергию и мощность, а также улучшения инвестиционного климата.

За время действия программы в области предусмотрены реконструкция и строительство более 250 км линий электропередачи. Также ожидается строительство и реконструкция трансформаторных подстанций в Белоярском, Нижнетуринском, Кушвинском, Кировградском, Горноуральском, Невьянском, Сысертском и Полевском городских округах.

Напомним, недавно Правительство РФ одобрило проект о выделении субсидий на строительство объектов Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году.

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Куйвашев утвердил программу развития свердловской электроэнергетики до 2026 года

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Теги: Куйвашев, энергетика, программа



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