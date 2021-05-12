12 Мая 2021
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Общество Краснодарский край
внутренний туризм, курорты краснодарского края, фонтан, отдых, санаторий, курорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 680 тысяч туристов провели майские праздники в Краснодарском крае

На 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 "доковидного" года вырос турпоток на курорты Краснодарского края в майские праздники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. 

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил: "Высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая, за первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Традиционно самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. При этом наибольшим спросом пользовались отели категории 4-5 звезд, и мы видим, что эта тенденция сохранится на протяжении всего лета – отели, работающие по системе «все включено», уже забронированы практически на сто процентов".

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, за первые 10 дней мая Сочи принял 232 тысячи человек, Анапу посетили 89 тысяч туристов, Геленджик – 73 тысячи человек. Заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80%. На Азовском – 43%, в степной и предгорной зонах – 58%.

При этом, на так называемый высокий сезон уже забронировано порядка 89% номерного фонда региона. Губернатор Краснодарского края подчеркивает, что Краснодарский край сегодня может предложить самый разнообразный отдых в любое время года.

курорты краснодарского края, море, туризм, внутренний туризм, пляж, санаторий(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Это и отпуск по системе «все включено» в отелях высокого класса, и широкий выбор экскурсионных маршрутов, и, конечно, горнолыжные трассы, которые отвечают всем мировым стандартам", – отмечает глава региона.

курорт, море, туризм(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Региональные власти будут отслеживать организацию курортной работы в постоянном режиме. В течение всего летнего сезона на курортах Краснодарского края будет работать оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева для координации деятельности всех служб, обеспечивающих работу курортов. В состав штаба вошли руководители краевых министерств и ведомств, главы курортных территорий, представители надзорных органов.

За три зимних месяца 2021 года  курорты Краснодарского края уже приняли более 2 млн туристов. 

По-прежнему особое внимание уделяется соблюдению антиковидных требований. В средствах размещения обязательна термометрия, в закрытых помещениях туристы должны оставаться в масках.

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Более 680 тысяч туристов провели майские праздники в Краснодарском крае

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Теги: вениамин кондратьев, турпоток, курорты краснодарского края



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